Жертвами при попытке госпереворота в Сан-Томе и Принсипи в Африке стали пять человек

Сан-Томе, , 04:00 — REGNUM В результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке погибли пять человек. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

«По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист Арлесиу Кошта», — цитирует радиостанцию РИА Новости.

По данным источника, в подготовке попытки переворота власти подозревают созданный в Южно-Африканской Республике и распущенный после падения апартеида батальон «Буйволы». С момента попытки переворота задержаны десятки человек.

Отмечается, что бывший наемник батальона Кошта участвовал в попытке переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 года. Также его осудили за попытку переворота в 2009 году.

Ранее ИА REGNUM передавало, в ночь на 25 ноября на военные казармы Сан-Томе и Принсипи была совершена серия атак.

Читайте также: Власти Сан-Томе и Принсипи предотвратили попытку госпереворота