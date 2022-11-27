Сан-Томе, 27 ноября 2022, 04:00 — REGNUM В результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке погибли пять человек. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.
«По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист Арлесиу Кошта», — цитирует радиостанцию РИА Новости.
По данным источника, в подготовке попытки переворота власти подозревают созданный в Южно-Африканской Республике и распущенный после падения апартеида батальон «Буйволы». С момента попытки переворота задержаны десятки человек.
Отмечается, что бывший наемник батальона Кошта участвовал в попытке переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 года. Также его осудили за попытку переворота в 2009 году.
Ранее ИА REGNUM передавало, в ночь на 25 ноября на военные казармы Сан-Томе и Принсипи была совершена серия атак.
Читайте также: Власти Сан-Томе и Принсипи предотвратили попытку госпереворота