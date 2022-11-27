Доха, 27 ноября 2022, 03:50 — REGNUM Российский флаг на бутсах камерунского футболиста Гаэля Ондуа не станет причиной каких-либо ограничений во время его участия в чемпионате мира в Катаре. Об этом заявил пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK).
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Дисциплинарная комиссия осведомлена об инциденте и не будет предпринимать в связи с этим никаких действий.
Как сообщало ИА REGNUM, футболист из Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира по футболу в Катаре вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов. Спортсмен объяснил, что часть жизни провёл в России — «это мой дом, как и Камерун».