Футболист из Камеруна не будет наказан за российскую символику на обуви

Доха, , 03:50 — REGNUM Российский флаг на бутсах камерунского футболиста Гаэля Ондуа не станет причиной каких-либо ограничений во время его участия в чемпионате мира в Катаре. Об этом заявил пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Футбол (сс) Edoardo Busti

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«Это не является проблемой, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — отметил он.

Дисциплинарная комиссия осведомлена об инциденте и не будет предпринимать в связи с этим никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, футболист из Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира по футболу в Катаре вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов. Спортсмен объяснил, что часть жизни провёл в России — «это мой дом, как и Камерун».