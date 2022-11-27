Киев, 27 ноября 2022, 03:40 — REGNUM В Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Такие данные 27 ноября следуют из официального ресурса киевского режима для оповещения граждан.

СВО
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, в городе Запорожье слышны взрывы. О пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября звук сирен слышали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в части Запорожья, которая контролируется Киевом. Ещё два взрыва прогремели в Днепропетровске. Удары стали причиной пожара и объявления воздушной тревоги.

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