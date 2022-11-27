На территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога
В Запорожье и Днепропетровской области из-за взрывов объявлена воздушная тревога
Киев,
27 ноября 2022, 03:40 — REGNUM В Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Такие данные 27 ноября следуют из официального ресурса киевского режима для оповещения граждан.
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По данным издания, в городе Запорожье слышны взрывы. О пострадавших информации нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября звук сирен слышали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в части Запорожья, которая контролируется Киевом. Ещё два взрыва прогремели в Днепропетровске. Удары стали причиной пожара и объявления воздушной тревоги.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.