Киев, 27 ноября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. В Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Такие данные 27 ноября следуют из официального ресурса киевского режима для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По данным издания, в городе Запорожье слышны взрывы. О пострадавших информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября звук сирен слышали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в части Запорожья, которая контролируется Киевом. Ещё два взрыва прогремели в Днепропетровске. Удары стали причиной пожара и объявления воздушной тревоги.

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