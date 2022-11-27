Американский историк Хомский заявил, что Запад не может критиковать Россию, разрушив Ирак и Ливию

Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Американский историк Ноам Хомский считает, что Запад не вправе критиковать Россию, имея разрушительный шлейф преступлений. Об этом сообщают РИА Новости.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Запад не может критиковать Россию, разрушив Ирак и Ливию. США напали на Ливию и уничтожили её, причём сделали они это вместе с Францией и Великобританией, последняя участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — заявил Хомский, добавив, что западные союзники своими действиями нарушили Устав ООН.

Учёный дал совет Европе — найти компромисс не с Москвой, а «с самой собой».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России мобилизовалось и очень серьёзно, особенно показательна в этом отношении работа оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев («Единая Россия») в интервью телеканалу «Царьград».