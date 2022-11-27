Донецк, 27 ноября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В ночь с 26 на 27 ноября ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Ясиноватой. Об этом говорится в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Так, 26 ноября в 23:35 (совпадает с мск) был обстрелян Киевский район Донецка со стороны Орловки. Боевики применили три снаряда калибром 155 миллиметров.

Затем 27 ноября в 00:35 снарядами такого же калибра со стороны населённого пункта Нетайлово произведены обстрелы Куйбышевского района Донецка.

В 01:05 киевские каратели выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по городу Ясиноватая.

Ранее ИА REGNUM передавало, днём 25 ноября киевские нацисты произвели обстрел Кировского района Донецка.

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