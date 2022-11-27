Красноярск, , 02:57 — REGNUM В Красноярске проводится проверка об избиении и издевательствах над беременной женщиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлен видеоролик, где мужчина угрожает убить свою сожительницу. При этом он уже жестоко избил её, побрил практически налысо и облил зелёнкой. Угрожал ножом.

У женщины пятый месяц беременности.

На видео мужчина обвиняет женщину в измене. При этом в телеграм-каналах сообщается, что у жертвы есть ребёнок от первого брака, вторая беременность также от первого мужа. С новым сожителем, который уже имеет судимости, она знакома полтора месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину, которая избила свою малолетнюю дочь, арестовал на два месяца Московский районный суд Казани.