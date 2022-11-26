Вашингтон, 27 ноября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. В эфире программы Такера Карлсона на Fox News с участием бывшего пилота спецназа Тодда Вуда 26 ноября заявили, что президента киевского режима Владимира Зеленского интересует сохранение денежного потока из США и он равнодушен к благополучию граждан своей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Такер Карлсон при этом назвал Зеленского коррумпированным диктатором, который не просит помощи у Вашингтона, а требует её. США в 2022 году выделили киевскому режиму более 90 млрд долларов, но Зеленскому этого мало.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании поддержали обвинения в адрес США по поводу получения прибыли от боевых действий на территории бывш. УССР, которые выдвинул один из европейских чиновников в интервью изданию Politico. Читатели британской газеты Daily Mail 26 ноября высмеяли такую запоздалую реакцию Евросоюза.