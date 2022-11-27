Британцы обвиняют США в наживе от продаж оружия киевскому режиму

Лондон, , 02:48 — REGNUM Жители Великобритании поддержали обвинения в адрес США по поводу получения прибыли от боевых действий на территории бывш. УССР, которые выдвинул один из европейских чиновников в интервью изданию Politico. Читатели британской газеты Daily Mail 26 ноября высмеяли такую запоздалую реакцию Евросоюза.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Британцы считают, что действия США были очевидны с самого начала. Американцы неоднократно использовали военные конфликты в своих интересах.

«Неужели наконец-то дошло? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», — заявил один из комментаторов.

«Конечно, США и администрация президента Джо Байдена — далеко не союзники ЕС», — считает другой британец.

«Каждый шаг Вашингтона обусловлен его собственными интересами. Неужели никто никогда этого не замечал?» — задаётся вопросом ещё один читатель.

«Две мировые войны в Европе были очень неплохим бизнесом для американцев. Они научились проворачивать этот трюк много лет назад», — вторит другой комментатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, большая часть стран НАТО призналась, что запасы вооружений для передачи киевскому режиму, исчерпаны.

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