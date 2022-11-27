Берн, 27 ноября 2022, 02:39 — REGNUM Футболист из Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира по футболу в Швейцарии вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов, сообщило издание NRK.
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Спортсмен объяснил свою позицию тем, что часть жизни провёл в России и имеет паспорт гражданина страны.
Ситуация выглядела остро также в контексте того, что ранее по требованию Катара болельщикам запретили одеваться крестоносцами, а капитанам команд не разрешили надевать радужные повязки.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российский флаг убрали со стола во время четвёртого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам между гражданкой России Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Это стало причиной возмущения жителей России.