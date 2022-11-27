В Швейцарии сочли провокацией символику России на бутсах участника чемпионата мира по футболу

Берн, , 02:39 — REGNUM Футболист из Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира по футболу в Швейцарии вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов, сообщило издание NRK.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это выглядит как провокация, демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряжённой ситуации, в которой находится Европа», — заявил футбольный эксперт Карл-Эрик Торп.

Спортсмен объяснил свою позицию тем, что часть жизни провёл в России и имеет паспорт гражданина страны.

«Я всегда играю в бутсах с флажком и никогда не перестану это делать. Россия — мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказываться от своего дома?» — парировал футболист.

Ситуация выглядела остро также в контексте того, что ранее по требованию Катара болельщикам запретили одеваться крестоносцами, а капитанам команд не разрешили надевать радужные повязки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российский флаг убрали со стола во время четвёртого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам между гражданкой России Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Это стало причиной возмущения жителей России.