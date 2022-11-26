Вашингтон, 27 ноября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Большая часть стран НАТО призналась, что запасы вооружений для передачи киевскому режиму, исчерпаны. Об этом сообщила газета New York Times.

janmarcust Оружие

Читайте также: Кулеба: часть стран тайно снабжает Киев оружием через посредников

Речь идёт о 20 небольших государствах. Такие, как Италия, Германия, Франция, США (более 10 стран), ещё намерены поставлять вооружение нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим тайно получает оружие от стран, публично отрицающих свою помощь, сообщил 26 ноября в интервью французскому изданию Le Parisien глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.