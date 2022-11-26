Киев, 27 ноября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. С целью сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) банковский регулятор киевского режима (НБУ) не станет проводить эмиссию гривны в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе национального регулятора по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — сказал Пышный.

По официальным данным, с 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд (порядка 9,3 млрд долларов США). НБУ при этом выкупал облигации внутреннего госзайма у минфина, что в мирное время запрещалось регулятору. Это послужило резкому снижению курса нацвалюты и росту инфляции. В октябре она составила 26,6%, по прогнозам инфляция превысит 30%.

Регулятор требует от государственных и частных банков, а также иностранных инвесторов покупать военные облигации. НБУ в качестве меры давления организована проверка в трёх из четырёх госбанках. С февраля 2023 года проверки коснутся и других финансовых учреждений, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, главный негативный фактор в мировой экономике — это конфликт на территории б. УССР. Его влияние продолжит сказываться в 2023 году, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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