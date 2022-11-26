Лондон, 27 ноября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Из-за финансовой нестабильности односолодовый шотландский виски резко подорожал на 20%, сообщает газета Financial Times.

stevepb Виски

Читайте также: Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень параллельного импорта

Рост цен отмечается именно на редкий, дорогой виски от 100 до 1000 евро за бутылку.

Издание пишет, что причина увеличения стоимость элитного алкоголя — нестабильность финансовых рынков, ужесточении денежно-кредитной политики и высокой инфляции.

В Шотландии виски — это один из ключевых экспортных продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг предложил внести алкогольные напитки известных брендов в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию.