Беженцы с территории бывш. УССР не намерены покидать польские отели

Познань, Польша, , 01:49 — REGNUM Беженцы с территории бывш. УССР отказываются покидать польские отели и лишаться комфортных условий проживания. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист Пшемыслав Пяст считает, что жители Польши сами виноваты в произошедшем, поскольку беженцы привыкли к жизни за их счёт.

Только в отеле «Икар», расположенном в центре Познани, проживают около 250 беженцев. Из-за потребовавшегося ремонта комплекса их попросили выехать, но в ответ разъяренные постояльцы устроили акцию протеста.

Отмечается, что руководство отеля намеревалось за свой счёт арендовать людям жильё, однако в этой идее беженцы увидели попытку причинить им ущерб. Также они отказались от переезда в дворцово-парковый комплекс в Бедруско, где им предложили порядка 200 спальных мест. Предложение было отвергнуто якобы по причине расположенного рядом военного полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению жителей Болгарии, беженцам следует вести себя поскромнее и не просить обеспечить им проживание в пятизвёздочных отелях, поскольку в Болгарии им предоставили всё необходимое — еду и крышу над головой. Всё остальное, по мнению жителей страны, желающие могут заработать сами.

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