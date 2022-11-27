Урумчи, Китай, , 01:45 — REGNUM Волна протестов против длительных коронавирусных ограничений прокатилась в городах Китая. В частности, в Синцзяне после прошедших митингов власти обещали ослабить ограничения. Об этом сообщают сети и СМИ КНР.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Читайте также: Власти КНР строят карантинный центр в Гуанчжоу на фоне вспышек коронавируса

В столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в городе Урумчи местные жители вышли в знак протеста против ковидных ограничений на митинги. Карантин в Урумчи ввели в августе.

По сообщениям СМИ, в стране из-за новой вспышки коронавируса по ночам запускают дроны, которые распыляют химикаты для дезинфекции улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНР строят госпиталь в городе Гуанчжоу на 80 тысяч койко-мест на фоне сообщений о вспышках заражения коронавирусом в стране.