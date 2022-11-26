СМИ: коронавирусные протесты в Китае привели к ослаблению ограничений
Урумчи, Китай, 27 ноября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Волна протестов против длительных коронавирусных ограничений прокатилась в городах Китая. В частности, в Синцзяне после прошедших митингов власти обещали ослабить ограничения. Об этом сообщают сети и СМИ КНР.
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В столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в городе Урумчи местные жители вышли в знак протеста против ковидных ограничений на митинги. Карантин в Урумчи ввели в августе.
По сообщениям СМИ, в стране из-за новой вспышки коронавируса по ночам запускают дроны, которые распыляют химикаты для дезинфекции улиц.
Как сообщало ИА REGNUM, власти КНР строят госпиталь в городе Гуанчжоу на 80 тысяч койко-мест на фоне сообщений о вспышках заражения коронавирусом в стране.