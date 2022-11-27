Вашингтон, 27 ноября 2022, 01:28 — REGNUM Два фактора стали причиной минимизации вложений в рекламу в Twitter со стороны ряда крупных компаний. В целом на потери повлияла политика Илона Маска, сообщило Financial Times.
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Несколько компаний сократили вложения в рекламу в Twitter до минимума после личных звонков Маска с попытками повлиять на ситуацию, уточняет газета. Кроме того, после сокращений в рекламном отделе многие рекламодатели потеряли контакты с представителями американской соцсети, что усложнило взаимодействие и работу с целью привлечения клиентов. Также ситуация привела к невозможности оценить эффективность рекламных кампаний.
После того, как Илон Маск начал управлять соцсетью, снизили расходы на рекламу или совсем перестали платить 50 из 100 крупных рекламодателей, сообщила организация Media Matters. Поступления от этих компаний составляли шестнадцатую часть общего дохода Twitter в 2021 году. Риски по размещению рекламы в этой соцсети компания GroupM оценила как высокие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск анонсировал планы Twittеr начать шифровать личные переписки пользователей, а также добавить возможность зашифрованных видео- и аудиозвонков, написало 22 ноября The Verge.