Вашингтон, 27 ноября, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Два фактора стали причиной минимизации вложений в рекламу в Twitter со стороны ряда крупных компаний. В целом на потери повлияла политика Илона Маска, сообщило Financial Times.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

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«Ряд ведущих рекламных агентств и закупщиков средств рекламы заявили Financial Times, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в социальной сети, сославшись на избирательный подход Маска к контролю за контентом и решение уволить многих из его команды по продаже рекламы», — отметило издание.

Несколько компаний сократили вложения в рекламу в Twitter до минимума после личных звонков Маска с попытками повлиять на ситуацию, уточняет газета. Кроме того, после сокращений в рекламном отделе многие рекламодатели потеряли контакты с представителями американской соцсети, что усложнило взаимодействие и работу с целью привлечения клиентов. Также ситуация привела к невозможности оценить эффективность рекламных кампаний.

После того, как Илон Маск начал управлять соцсетью, снизили расходы на рекламу или совсем перестали платить 50 из 100 крупных рекламодателей, сообщила организация Media Matters. Поступления от этих компаний составляли шестнадцатую часть общего дохода Twitter в 2021 году. Риски по размещению рекламы в этой соцсети компания GroupM оценила как высокие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск анонсировал планы Twittеr начать шифровать личные переписки пользователей, а также добавить возможность зашифрованных видео- и аудиозвонков, написало 22 ноября The Verge.