Рим, 27 ноября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Скончался итальянский дизайнер высокой моды Ренато Балестра. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM Церковные свечи

Читайте также: Скончалась оскароносная певица и актриса Айрин Кара

Известный модельер, «пионер» итальянской моды, умер 26 ноября в Риме, не дожив до 100 лет всего два года.

Похоронят Ренато Балестра 29 ноября в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Дизайнера называют мастером синего цвета и художником моды, он создал знаменитую технику «вышивальной росписи», в которой в течение многих лет экспериментировал с самыми разными материалами, рисуя на всех видах тканей.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» американская певица и актриса Айрин Кара скончалась. Ей было 63 года.