Москва, 27 ноября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Производитель бытовой техники и электроники — японская корпорация Panasonic сменила руководителя российского подразделения. Об этом 26 ноября стало известно из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ИА REGNUM Назначение

Так, с 9 ноября пост генерального директора «Панасоник рус» занял Сергей Кожевников. Он сменил Хироки Миядзи, возглавлявшего представительство компании с 2019 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, в марте 2022 года компания Panasonic остановила поставки своей техники в РФ.

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