В российском подразделении Canon утверждён новый руководитель

Москва, , 01:12 — REGNUM Главу российского филиала сменила с 1 ноября японская компания Canon. Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

В выписке из реестра отмечено, что новым руководителем филиала компании в России стала Марина Степанова, сменившая на посту Петера Саака, который возглавлял подразделение с начала 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Canon планирует к 2025 году построить в префектуре Тотиги на востоке Японии завод по производству литографического оборудования для изготовления полупроводников.

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