Москва, 27 ноября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Суды в Москве в декабре приступят к рассмотрению первых дел против физлиц-иностранных агентов. Об этом в своём телеграм-канале написал правозащитник Павел Чиков.

(сс) GFHund Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 2005

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Одними из первых рассмотрят дела бизнесмена Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), шахматиста Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Евгения Киселева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Все дела возбуждены за неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса. Протоколы по этой статье уполномочены составлять сотрудники Министерства юстиции РФ.

«2 декабря Мещанский суд слушает дело Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). 8 декабря Тверской суд рассматривает дело Евгения Киселева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). 12 декабря в Хамовническом суде назначено заседание по делу Гарри Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Санкция предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей», — написал Чиков.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не будет обжаловать соответствующее решение, опубликованное на сайте Минюста России.