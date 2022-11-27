В Киеве закрыт каждый пятый пункт обогрева

Киев, , 00:40 — REGNUM В Киеве из 530 пунктов обогрева закрыты свыше 100 объектов. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей на территории бывш. УССР партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает ТАСС.

Замок. Закрыто Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти пункты несокрушимости вообще закрыты», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в Киеве без электричества остаются 25% населения.

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