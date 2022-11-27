Арахамия заявил о закрытых пунктах обогрева в Киеве
В Киеве закрыт каждый пятый пункт обогрева
Киев,
27 ноября 2022, 00:40 — REGNUM В Киеве из 530 пунктов обогрева закрыты свыше 100 объектов. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей на территории бывш. УССР партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает ТАСС.
Замок. Закрыто
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти пункты несокрушимости вообще закрыты», — сказал он.
Ранее ИА REGNUM передавало, что в Киеве без электричества остаются 25% населения.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.