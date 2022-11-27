Рамзан Кадыров рассказал, когда будет достигнут результат спецоперации

Грозный, , 00:35 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал двигаться в спецоперации вперёд и только вперёд — до полного уничтожения бандеровцев и нацистов.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Читайте также: Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым

«Кто оглядывается на прошлое, не видит будущего. Немного перефразирую известную цитату, потому что она очень точно описывает сегодняшнюю нашу встречу с братьями. Мы двигаемся только вперёд, и нас не остановит ничто.

Результат спецоперации для нас — это полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов. Есть много определений для них, но суть всегда одна. Истинная их сущность — это отсутствие человечности, принципов морали, распространение нечисти. Поэтому для нас они — сатанисты. Бить их — наша цель и задача!» — написал в своём телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 ноября провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым.