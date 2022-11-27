ЧМ-2022: Аргентина обыграла Мексику со счётом 2:0

Доха, , 00:20 — REGNUM Сборная Аргентины 26 ноября обыграла команду Мексики на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик».

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогу встречи команды нарушили правила 20 раз, при этом жёлтые карточки были выданы лишь дважды.

Аргентина открыла счет на 64-й минуте. Забил первый гол Лионель Месси. На 87-й минуте полузащитник Энцо Фернандес обыграл оппонентов и забил второй гол.

Таким образом, команда из Аргентины имеет три очка и занимает второе место в группе С. Мексика с одним очком опустилась на четвёртую строчку.

Напомним, 22 ноября на стадионе «Лусаил» национальная сборная Аргентины в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сенсационно уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

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