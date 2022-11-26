Доха, 27 ноября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Сборная Аргентины 26 ноября обыграла команду Мексики на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По итогу встречи команды нарушили правила 20 раз, при этом жёлтые карточки были выданы лишь дважды.

Аргентина открыла счет на 64-й минуте. Забил первый гол Лионель Месси. На 87-й минуте полузащитник Энцо Фернандес обыграл оппонентов и забил второй гол.

Таким образом, команда из Аргентины имеет три очка и занимает второе место в группе С. Мексика с одним очком опустилась на четвёртую строчку.

Напомним, 22 ноября на стадионе «Лусаил» национальная сборная Аргентины в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сенсационно уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

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