Псковская область неоднократно подвергалась попыткам беспилотников НАТО пересечь госграницу

Псков, , 00:18 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе III международного медиафорума рассказал о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу. Видео с выступлением 26 ноября губернатор опубликовал в своём телеграм-канале.

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Михаил Ведерников в том числе рассказал о «добрососедстве» со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в Псковской области.

«Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал. Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике «добрососедства», — сказал губернатор.

Ведерников признался, что не афишировал широко подобные инциденты, но были попытки незаконного пересечения границы не только военными беспилотниками, но и другими летательными аппаратами. При этом всё это было ещё до начала СВО, а в этом году ещё более обострилось.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ сбито за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).