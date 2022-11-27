Представитель МИД РФ оценила предложение Зеленского создать новый международный институт

Москва, , 00:11 — REGNUM Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила намерение Владимира Зеленского создать институт для реагирования на мировые угрозы в штаб-квартире в Киеве или Одессе. Она считает, что лидер киевского режима намерен использовать помещения, пока находится в бункере.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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«Правильно: пока он в бункере, чтобы квартира не пустовала», — написала Марина Захарова в своём телеграм-канале.

Она также пояснила, что Владимир Зеленский назвал целью создания нового международного института быстрое реагирование на продовольственные и гуманитарные мировые угрозы. Структура станет эффективным и действенным инструментом для их предотвращения, надеется лидер киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, такой институт необходим мировому сообществу. О своей идее он заявил 26 ноября.