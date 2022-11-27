МИД РФ оценило предложение Зеленского создать новый международный институт
Представитель МИД РФ оценила предложение Зеленского создать новый международный институт
Москва,
27 ноября 2022, 00:11 — REGNUM Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила намерение Владимира Зеленского создать институт для реагирования на мировые угрозы в штаб-квартире в Киеве или Одессе. Она считает, что лидер киевского режима намерен использовать помещения, пока находится в бункере.
Зеленский
Официальное интернет-представительство главы киевского режима
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«Правильно: пока он в бункере, чтобы квартира не пустовала», — написала Марина Захарова в своём телеграм-канале.
Она также пояснила, что Владимир Зеленский назвал целью создания нового международного института быстрое реагирование на продовольственные и гуманитарные мировые угрозы. Структура станет эффективным и действенным инструментом для их предотвращения, надеется лидер киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, такой институт необходим мировому сообществу. О своей идее он заявил 26 ноября.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.