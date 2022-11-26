Каир, 27 ноября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Предложением пшеницы из России откроет торги 27 ноября товарная биржа в Египте. Это анонсировал помощник министра снабжения и внутренней торговли страны, глава управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи, сообщил телеканал Sada El Balad.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

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«Будет запущена товарная биржа Египта, её работа начнется с торговли пшеницей», — пояснил он.

Продавцом пшеницы выступит управление по поставкам товаров в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт зерна из России в 2022–2023 сельскохозяйственном году ожидается на уровне 50 млн тонн. На сегодняшний день Россия экспортировала 15,7 млн тонн зерна.