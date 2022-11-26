Захарова сообщила о снижении численности дипломатов из РФ в странах Евросоюза

Москва, , 23:58 — REGNUM Не более двух российских дипломатов осталось в ряде недружественных стран. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас в тех странах, в основном речь идет про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два дипломата», — сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова подчеркнула, что работа там нужна. Дипломаты помогают российским гражданам, которые живут или приезжают в эти страны, а также организациям и соотечественникам, способствуют сохранению экономических связей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США грубо вмешиваются во внутренние дела России.

Читайте также: Посольство РФ обвинило США в грубом вмешательстве в дела России