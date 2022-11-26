Анкара, 26 ноября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Анкара продолжит мстить за своих погибших военных и мирных жителей — силовики Турции нейтрализовали за два дня 22 террориста в ходе операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Отмечается, что десять террористов нейтрализованы на севере Ирака и 12 на севере Сирии. По заявлению властей Турции — это месть за смерти турецких граждан.

В операции «Коготь-меч» были задействованы более 50 самолётов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия.

Как сообщало ИА REGNUM, двое турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в ходе операции «Коготь-меч».