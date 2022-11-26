Киев, 26 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Все резервы для обеспечения электроснабжения территории б. УССР уже задействованы, но потребность в оборудовании сохраняется. На подготовку дополнительных средств потребуется около полугода, заявил бывший министр энергетики страны Игорь Плачков.

ИА REGNUM Электричество

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«Очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку всё резервное — уже использовано. Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве», — отметил он.

На изготовление агрегатов необходимо в среднем четыре-пять месяцев, а иногда и больше. Задействовать оборудование из других стран невозможно из-за разницы в классах напряжения, также пояснил Игорь Плачков. Тем не менее, поиски подходящих средств для восстановления повреждённых объектов продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, странам Евросоюза всё труднее оказывать киевскому режиму помощь для обеспечения необходимым оборудованием энергосистемы с учётом развития ситуации.