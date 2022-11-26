Вашингтон, 26 ноября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Политика президента США Джо Байдена, направленная на сдерживание Китая, идёт в разрез с интересами Евросоюза, который может столкнуться со смертоносными последствиями, заявил политик, журналист Николас Винокур в статье в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Американский лидер продолжает игнорировать Европу, тем самым вызывая возмущение по поводу планов субсидирования промышленности.

«От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох», — считает автор.

По мнению Винокура, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками, но зачастую не разглашают свои планы. В основе политики Байдена лежит «вежливое безразличие», основной целью которого остается противостояние с Китаем.

«Европа вернулась на знакомую территорию: избитая, сбитая с толку и пытающаяся найти ответ, не сумев сформулировать собственную целостную стратегию борьбы с Китаем. И вместо того, чтобы получить солидарность от Вашингтона во время войны, они считают, что США маневрировали в идеальном положении, чтобы высасывать инвестиции из Европы. Законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы. На фоне энергетического кризиса некоторые европейские страны уже находятся на грани коллапса», — резюмировал Ник Винокур.

Как сообщало ИА REGNUM, убедить Джо Байдена сделать послабления для стран ЕС, чтобы сохранить кадры, не допустить их оттока в США, намерен президент Франции Эммануэль Макрон.