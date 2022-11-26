Москва, 26 ноября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Бывший генерал морской пехоты США не сможет перестроить батальон частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по типу и образцу НАТО. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин, передает «Лента. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Он не сможет перестроить свой батальон по образцу и подобию НАТО. Просто-напросто этот батальон не сможет выполнять в составе части задачи, которые выполняет весь «Вагнер», — считает Кошкин.

Полковник запаса не отрицает, что у экс-генерала США имеются собственный стиль и подходы, но чему-то глобальному научить российских солдат он не сможет. «Он скорее сам учится», — сказал спикер.

Между армиями России и США есть существенные различия, в числе которых Кошкин перечислил уклад государств, демографический и мобилизационный потенциал. Также есть разница в постановке боевых задач. Так, американцам необходима мотивация для выполнения команды.

Еще одним отличием является ставка в обучении в России и США. По мнению Кошкина, в России ставится на простоту и надежность. Все рассчитано на то, чтобы российский боец смог выполнить в состоянии стресса сложную боевую задачу, американцы делают ставку на сложное оборудование и комфорт.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в составе ЧВК «Вагнер» сражаются бойцы из Финляндии, а командует ими бывший генерал морской пехоты США.

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