Днепропетровск, Украина, 26 ноября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Никополе Днепропетровской области на территории б. УССР объявлена воздушная тревога. Сирены включились в 22:23 по местному времени, следует из информации онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Тревога

Читайте также: В восточных и центральных областях б. УССР объявили воздушную тревогу

Ранее, 26 ноября, звук сирен слышали в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в части Запорожья, которая контролируется Киевом.

СМИ также сообщали о двух взрывах в Днепропетровске. Удары стали причиной пожара и объявления воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в этих областях тревога была объявлена и накануне, 25 ноября. В Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сирены включали 24 ноября.