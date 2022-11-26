Астана, 26 ноября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Об устранении проблем с интернетом и сбоях на телекоммуникационном оборудовании 26 ноября сообщила Государственная техническая служба Казахстана.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

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Проблемы со связью в Астане и Акмолинской области длились чуть больше часа. Причина — авария на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах.

«Зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети интернет. В данное время всё работает в штатном режиме», — сказано в срочном сообщении на портале технической службы.

Сбои произошли в Астане в день инаугурации Касыма-Жомарта Токаева, избранного на пост президента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Казахстана 26 ноября пресекли проведение несанкционированной акции в Астане.