Тегеран, 26 ноября 2022, 23:10 — REGNUM Территория б. УССР не выйдет победителем из конфликта с Москвой, в том числе ей не поможет поддержка альянса НАТО. В том числе об этом свидетельствует то, что за девять месяце цели Киева не были достигнуты, отметил журналист и военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади из иранского издания Kayhan.
Читайте также: Вариант достижения мира предложили в США
Владимир Зеленский заявлял о том, что вернёт Крым в состав территории б. УССР, но этого до сих пор не случилось, напомнил журналист. Он отметил, что США принуждали Киев пересмотреть свои требования и начать переговоры с Россией, так как конфликт пора завершить. При этом Москва не намерена идти на уступки, говорится в статье иранского издания.
Он указал, что в альянсе уже озвучивали нежелание начинать прямую войну с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора при экс-президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн полагает, что конфликт на территории б. УССР может быть решён при помощи выхода Соединённых Штатов Америки из НАТО.