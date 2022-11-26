В Иране не считают возможной победу Киева в противостоянии с Москвой даже с помощью НАТО

Тегеран, , 23:10 — REGNUM Территория б. УССР не выйдет победителем из конфликта с Москвой, в том числе ей не поможет поддержка альянса НАТО. В том числе об этом свидетельствует то, что за девять месяце цели Киева не были достигнуты, отметил журналист и военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади из иранского издания Kayhan.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Владимир Зеленский заявлял о том, что вернёт Крым в состав территории б. УССР, но этого до сих пор не случилось, напомнил журналист. Он отметил, что США принуждали Киев пересмотреть свои требования и начать переговоры с Россией, так как конфликт пора завершить. При этом Москва не намерена идти на уступки, говорится в статье иранского издания.

«Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга», — считает Сейид Мохаммад-Амин Абади.

Он указал, что в альянсе уже озвучивали нежелание начинать прямую войну с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора при экс-президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн полагает, что конфликт на территории б. УССР может быть решён при помощи выхода Соединённых Штатов Америки из НАТО.