США смягчили санкции на поставки нефти из Венесуэлы
Минфин США снял запрет на импорт венесуэльской нефти
Вашингтон,
26 ноября 2022, 23:04 — REGNUM Ослабить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы планируют США. Данные меры послужили ответом на достигнутые договоренности между властями и оппозицией страны, сообщает минфин США.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Американская компания Chevron в течение полугода будет добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а затем поставлять их на рынок США. При этом американская сторона оставила за собой право на дальнейшее ослабление либо ужесточение санкций против Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США разрешил ряду не имеющих выхода к морю европейских стран осуществлять финансовые операции на поставку нефти из России.
Читайте также: Минфин США разрешил поставки российской нефти в ряд стран Евросоюза
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.