Вашингтон, 26 ноября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Ослабить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы планируют США. Данные меры послужили ответом на достигнутые договоренности между властями и оппозицией страны, сообщает минфин США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американская компания Chevron в течение полугода будет добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а затем поставлять их на рынок США. При этом американская сторона оставила за собой право на дальнейшее ослабление либо ужесточение санкций против Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США разрешил ряду не имеющих выхода к морю европейских стран осуществлять финансовые операции на поставку нефти из России.

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