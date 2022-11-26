Европейские лидеры подтолкнули Евросоюз к глобальному энергетическому коллапсу

Москва, , 22:50 — REGNUM Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Евросоюз к энергетическому кризису. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ, сообщает ТАСС.

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«Они пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала Захарова, добавив, что теперь лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах».

«Проверка на демократию», — заключила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая бизнес-модель испытывает огромные трудности в условиях нынешнего энергетического кризиса.