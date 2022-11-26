Названа страна-потенциальный претендент в ядерные державы

Сеул, , 22:45 — REGNUM У Южной Кореи есть два важных фактора для развития собственной ядерной программы, но достижение этой цели будет иметь определённые последствия. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Келли из 19FortyFive.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, достижению ядерного статуса будет способствовать в том числе важность противостояния Пхеньяну для Сеула и, как следствие, отдельный от США взгляд на обеспечение безопасности. Ещё одним фактором названо снижение доверия к Соединённым Штатам Америки благодаря тому, что у КНДР теперь есть межконтинентальные баллистические ракеты. Если Корея станет ядерной державой, это будет способствовать устранению разногласий с Вашингтоном, полагает Роберт Кели.

Однако он подчеркнул, что ситуацию могут усугубить реакция на появление ядерной программы у Южной Кореи со стороны Японии, Китая и КНДР. Это также может привести к тому, что ещё у нескольких стран появится ядерное оружие, предположил эксперт. Так, у СССР оно появилось в связи с действиями США, у Пакистана — из-за Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, между Великобританией и Бельгией произошёл торгово-дипломатический конфликт из-за отказа бельгийских властей предоставить Лондону изостатический пресс для ядерных боеголовок. Был заблокирован экспорт технологий, которые имеют решающее значение для британских сил ядерного сдерживания.