Обозреватель 19FortyFive: Южная Корея может стать новой ядерной державой
Названа страна-потенциальный претендент в ядерные державы
Сеул, 26 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. У Южной Кореи есть два важных фактора для развития собственной ядерной программы, но достижение этой цели будет иметь определённые последствия. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Келли из 19FortyFive.
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По его мнению, достижению ядерного статуса будет способствовать в том числе важность противостояния Пхеньяну для Сеула и, как следствие, отдельный от США взгляд на обеспечение безопасности. Ещё одним фактором названо снижение доверия к Соединённым Штатам Америки благодаря тому, что у КНДР теперь есть межконтинентальные баллистические ракеты. Если Корея станет ядерной державой, это будет способствовать устранению разногласий с Вашингтоном, полагает Роберт Кели.
Однако он подчеркнул, что ситуацию могут усугубить реакция на появление ядерной программы у Южной Кореи со стороны Японии, Китая и КНДР. Это также может привести к тому, что ещё у нескольких стран появится ядерное оружие, предположил эксперт. Так, у СССР оно появилось в связи с действиями США, у Пакистана — из-за Индии.
Как сообщало ИА REGNUM, между Великобританией и Бельгией произошёл торгово-дипломатический конфликт из-за отказа бельгийских властей предоставить Лондону изостатический пресс для ядерных боеголовок. Был заблокирован экспорт технологий, которые имеют решающее значение для британских сил ядерного сдерживания.