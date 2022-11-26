Минобороны Армении сообщило о стрельбе со стороны Азербайджана
В обстреле армянских позиций обвинили ВС Азербайджана
Ереван,
26 ноября 2022, 22:36 — REGNUM Вооруженные силы Армении подверглись обстрелу со стороны подразделений Азербайджана. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба минобороны Армении.
Флаги Азербайджана и Армении
Иван Шилов © ИА REGNUM
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«26 ноября в 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы», — цитирует ведомство Интерфакс.
Уточняется, что потерь среди армянской стороны нет. Ситуация на передовой относительно стабильная.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели второй телефонный разговор за неделю.
История вопроса
К 12 сентября 2022 года Азербайджан сосредоточил большое количество живой силы и техники в приграничных с Арменией районах. Поздно вечером того же дня азербайджанская артиллерия начала обстрел армянских городов Варденис, Горис, Капан, Джермук, Корнидзор, Арени. Азербайджанская сторона также задействовала БПЛА. В ночь с 12 на 13 сентября российская военная база в Гюмри была поднята по тревоге. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Путиным. 13 сентября состоялось экстренное онлайн-заседание ОДКБ с участием президента России. ОДКБ направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарём организации Станиславом Засем для оценки обстановки. В этот же день правительство Армении обратились к России и ОДКБ с просьбой о помощи. И Ереван, и Баку заявили о больших потерях среди своих военнослужащих. Из приграничных районов Армении началась массовая эвакуация гражданского населения.