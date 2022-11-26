Ереван, 26 ноября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Армении подверглись обстрелу со стороны подразделений Азербайджана. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

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«26 ноября в 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы», — цитирует ведомство Интерфакс.

Уточняется, что потерь среди армянской стороны нет. Ситуация на передовой относительно стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели второй телефонный разговор за неделю.