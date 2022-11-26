Минобороны РФ: документы доказали попытки США контролировать патогены в Киеве

Москва, , 22:34 — REGNUM Опубликованные документы в очередной раз доказали сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки США контроли патогены в лабораториях на территории бывш. УССР. Об этом 26 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщило РИА Новости.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кириллов подчеркнул, что в киевских лабораториях внедрена система ПАКС, элементы которой передавались на территорию бывш. УССР под маркировкой «собственность правительства США».

«Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, за США за последние 10 лет выявлено более 200 нарушений биобезопасности, также обнаружены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил 26 ноября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.