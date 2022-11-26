Москва, 26 ноября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Опубликованные документы в очередной раз доказали сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки США контролировать патогены в лабораториях на территории бывш. УССР. Об этом 26 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Кириллов подчеркнул, что в киевских лабораториях внедрена система ПАКС, элементы которой передавались на территорию бывш. УССР под маркировкой «собственность правительства США».

«Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, США за последние 10 лет уличены в более чем 200 нарушениях биобезопасности, также обнаружены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил 26 ноября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.