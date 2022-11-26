Вашингтон, 26 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР может быть решён при помощи выхода Соединённых Штатов Америки из НАТО. Об этом 26 ноября заявил заместитель генерального прокурора при экс-президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн, сообщило американское издание Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Он назвал положительный пример подобных действий в 1798 году, когда по решению конгресса США аннулировали договорённость об обороне.

«Конгресс может положить конец конфликту и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — отметил Брюс Файн.

Причиной кризиса в Европе он считает расширение НАТО. Бывший заместитель генерального прокурора также назвал бесполезным существование этого альянса после распада СССР. Кроме того, конгресс улучшит свой имидж, положив конец конфликту на территории бывш. УССР путём прекращения членства США в блоке, уверен Брюс Файн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что курс главы киевского режима Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель постигнет неудача.