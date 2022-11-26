Вариант достижения мира предложили в США
Выход США из НАТО может положить конец спецоперации
Вашингтон, 26 ноября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР может быть решён при помощи выхода Соединённых Штатов Америки из НАТО. Об этом 26 ноября заявил заместитель генерального прокурора при экс-президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн, сообщило американское издание Hill.
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Он назвал положительный пример подобных действий в 1798 году, когда по решению конгресса США аннулировали договорённость об обороне.
Причиной кризиса в Европе он считает расширение НАТО. Бывший заместитель генерального прокурора также назвал бесполезным существование этого альянса после распада СССР. Кроме того, конгресс улучшит свой имидж, положив конец конфликту на территории бывш. УССР путём прекращения членства США в блоке, уверен Брюс Файн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ России Сергей Лавров заявил, что курс главы киевского режима Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель постигнет неудача.