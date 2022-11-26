Жителей территорий б. УССР призывают потреблять электроэнергию рационально

Киев, , 22:18 — REGNUM В 15 субъектах б. УССР сохраняются ограничения по подаче электроэнергии. Об этом 26 ноября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

С его слов, энергетики продолжают работы по восстановлению энергосистемы, появились дополнительные возможности генерировать и поставлять электричество.

«Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM передавало, в большей части захваченных боевиками ВСУ регионах на территории б. УССР ситуация с электроснабжением продолжает быть трудной.

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