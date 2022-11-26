Зеленский призвал жителей к экономии электроэнергии
Жителей территорий б. УССР призывают потреблять электроэнергию рационально
Киев,
26 ноября 2022, 22:18 — REGNUM В 15 субъектах б. УССР сохраняются ограничения по подаче электроэнергии. Об этом 26 ноября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Без света
Дарья Антонова © ИА REGNUM
С его слов, энергетики продолжают работы по восстановлению энергосистемы, появились дополнительные возможности генерировать и поставлять электричество.
«Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально», — заключил он.
Ранее ИА REGNUM передавало, в большей части захваченных боевиками ВСУ регионах на территории б. УССР ситуация с электроснабжением продолжает быть трудной.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.