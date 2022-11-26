Киев, 26 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Киевское правительство испытывает серьезные проблемы из-за отсутствия оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, так как использованные резервы не получается восстановить с помощью поставок из других стран, заявил 26 ноября экс-министр энергетики Иван Плачков.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве. Мы не можем получить их в других странах, потому что там другой класс напряжения, особенно у высоковольтного оборудования», — указал Плачков.

При этом бывший министр добавил, что, по его мнению, следует обратиться к частным компаниям для изготовления новых агрегатов. Однако даже в этом случае период ожидания может занять не менее 4 месяцев.

Как сообщалось ранее, дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР, по данным Киева, к утру 26 ноября сократился до 25%