Вашингтон, 26 ноября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. США приветствуют возобновление переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и венесуэльской оппозицией, заявили в американской администрации 26 ноября.

Matt H. Wade США

«Мы присоединяемся к мировому сообществу и приветствуем возобновление переговоров между объединенной платформой [оппозиции] и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро», — сказал представитель администрации в ходе брифинга.

В Вашингтоне отметили, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве по ряду гуманитарных вопросов. «Это шаги в правильном направлении, но, я полагаю, нас ждет долгий путь», — сообщил представитель администрации.

Кроме того, Вашингтон разрешил американской компании Chevron добывать нефть в Венесуэле с возможностью дальнейших поставок в США. Соглашение будет действовать шесть месяцев, оно может быть отменено в зависимости от хода переговоров между Каракасом и оппозицией республики.

«Сегодня министерство финансов США опубликовало ограниченную по времени генеральную лицензию, которая разрешает Chevron возобновить ограниченную добычу природных ресурсов в Венесуэле. Однако правительство США сохраняет полномочия изменить или отозвать разрешение в любое время, если Мадуро не будет добросовестно вести переговоры или выполнять свои обязательства», — заявил американский чиновник.